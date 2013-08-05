У Росії визнали, що космонавт у вушанці і з молотком - не вигадка

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це віце-прем'єр-міністр Росії з питань ВПК Дмитро Рогозін сказав на засіданні комісії з розслідування аварії ракети-носія «Протон-М», що відбулося 2 липня.

«Це ракетний виріб ґрунтується на конструкторській документації, яка давно вже розроблена. Чому тільки зараз ми виявляємо, що, мовляв, у нас за допомогою чиєїсь матері і кувалди можна пришпандорити такий важливий блок у системі управління до гори ногами? (Аварія 2 липня сталася через нештатне функціонування датчиків кутових швидкостей, оскільки вони були встановлені в перевернутому положенні – УНІАН.) Значить, мають рацію режисери американського фільму «Армагедон», де показували цього космонавта Андропова, який у вушанці літає у космічному кораблі і молотком поправляє недоліки в кораблі. Значить, дійсно ми так, по суті справи, за допомогою молотка, вставляємо вироби на місце», - обурився Рогозін.

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На його думку, такі безглузді технічні помилки стають можливими через відсутність належної технічної дисципліни, а також поверхневих заходів, які вживаються Федеральним космічним агентством для забезпечення якості техніки, що серійно випускається, відсутності матеріальної і адміністративної відповідальності підприємств і конкретних керівників за результати своєї діяльності.

Рогозін вважає недостатнім впровадження відеофіксації процесу виробництва ракет.

«Що пропонується натомість? Встановити фото- і відеореєстратори, щоб дізнатися, хто був на робочому місці у даний конкретний момент? А що далі-то? Дізнаємося ми, хто це зробив, - потім знайдеться маса пояснень: у нас тут текучість кадрів, недофінансування, люди весь час міняються. Далі-то що? Нам проблеми треба вирішувати, а не констатувати, вічно посипаючи голову попелом», - заявив він.

Рогозін підкреслив, що аварія «Протона» завдала удару по репутації і ракетно-космічної галузі, і промисловості Росії.

Він нагадав, що в Росії з грудня 2010 року аварія «Протона» стала дев'ятою за рахунком.

«Кількість невдалих пусків за останні 2,5 року переконливо свідчить, що причини наших невдач лежать набагато глибше і носять системний характер. І це вимагає не лише вжиття заходів організаційно-технічного характеру, а й структурних перетворень промисловості і федеральних органів, які відповідають за реалізацію космічних програм, а також усієї системи їх взаємодії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня прес-служба Роскосмосу заявила, що аварія ракети-носія «Протон-М» з трьома комічними апаратами «Глонасс-М» 2 липня сталася через нештатне функціонування датчиків кутових швидкостей (ДКШ), оскільки їх було встановлені у перевернутому положенні.

У відомстві нагадали, що аварія ракети космічного призначення сталася на 32-й секунді польоту. Руйнування конструкції і падіння складових частин ракети космічного призначення (РКП) сталося за межами стартового комплексу. Жертв і руйнувань немає.