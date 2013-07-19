Винних у катастрофі ракети перевірять на детекторі брехні

Про це написав у своєму мікроблозі віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, який курирує космічну галузь.

Раніше заступник голови Роскосмосу Олександр Лопатін повідомив, що причиною аварії ракети "Протон" з супутниками ГЛОНАСС стала "нештатна робота датчиків кутових швидкостей системи управління".

Прес-служба Роскосмосу оприлюднила висновок аварійної комісії, з якого випливає, що всі три датчика поставлені під час складанні догори ногами та ще із застосуванням сили.

Нагадаємо, що "Протон" стартував з 81-го майданчика космодрому Байконур 2 липня, однак зі стартового столу ракета пішла зарано - двигуни ще не вийшли на необхідний режим, а тиск у камері згоряння було 90 атмосфер замість належних 150. У підсумку ракета впала за 2,5 км від старту.