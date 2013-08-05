Білий дім у найближчі дні визначиться щодо візиту Обами до Москви

Про це сказав журналістам у понеділок на брифінгу у Вашингтоні прес-секретар Обами Джей Карні.

"У нас широке коло інтересів з росіянами. Ми продовжуємо вивчати доцільність саміту. Можна очікувати, що ми оголосимо про наше рішення в наступні дні з цього конкретного приводу", - сказав Карні.

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Зустріч має відбутися в Москві у вересні після саміту G20 в Санкт-Петербурзі, повідомляє РІА Новости.

Білий дім заявив, що переглядає доцільність саміту, після того, як Росія минулого тижня надала тимчасовий притулок автору витоків про американських спецслужбах Едварду Сноудену.

Однак, за словами Карні, справа Сноудена буде не єдиним фактором у прийнятті рішення. "Коли справа стосується доцільності саміту, а це двосторонній саміт, ми вивчаємо це не тільки з урахуванням наших розбіжностей з паном Сноуденом, а й щодо ряду інших питань, з яких нам не вдалося зійтися в поглядах", - сказав Карні.

"В останні 4,5 роки ми вели справи з росіянами в дуже реалістичному ключі, намагаючись співпрацювати, де можемо, і говорити ясно і цілеспрямовано там, де ми не згодні. Ми, звичайно, абсолютно не згодні з прийнятим рішенням щодо Сноуденом, і ми не згодні з росіянами по ряду інших питань, включаючи Сирію ", - уточнив він.