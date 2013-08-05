ЗМІ: Сноуден дав Путіну можливість «безкінечно компрометувати» США

На думку газети, порівняти цю історію можна лише зі справою Юліуса і Етель Розенберг, яких звинувачували в шпигунстві на користь СРСР за часів Сталіна. Тоді, пише видання, Розенберги передали Сталіну «ядерне ноу-хау», а тепер у росіян є жорсткі диски Сноудена, на яких зберігається більше американських секретів, ніж може вкрасти цілий батальйон шпигунів.

Як припускає газета, в даний час у президента Росії Володимира Путіна є можливість «безкінечно компрометувати» США, публікуючи вибрані фрагменти цієї інформації або погрожуючи її опублікувати.

У свою чергу, в замітці The Independent йдеться, що у Сноудена не було іншої альтернативи, окрім як прийняти притулок у Росії. Поки мова йде про тимчасовий притулок, однак дуже ймовірно, що викривач ЦРУ залишиться «на землі Пушкіна і Путіна» на більш тривалий термін, вважає оглядач і додає, що такий розклад подій поганий як для самого Сноудена, так і для його прихильників.

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Автор статті вважає, що Сноуден мав надійти як Даніель Еллсберг, який передав у свій час пресі так звані «документи Пентагону» щодо війни у В'єтнамі. Еллсберг здався федеральним прокурорам, і йому загрожувало 115 років в'язниці, нагадує оглядач. Він звертає увагу, що Еллсберга виправдали за всіма пунктами і він перетворився на героя руху за громадянські свободи.

«Я не зрадник і не герой. Я американець », - говорив Сноуден. «Так, більшою чи меншою мірою заявляв і Еллсберг. Але мученики Америки не робляться в Москві », - підсумовує автор замітки.

Газета.ру