Турецьких прикордонників атакував тисячний натовп сирійців

Намагаючись їх зупинити, отримали поранення принаймні 18 турецьких прикордонників, повідомляє lenta.ru з посиланням на агентство Reuters.

За даними агентства, нападники, швидше за все, були контрабандистами. Їхня кількість оцінюється приблизно в 2,5-3 тисячі осіб. Вони закидали військовослужбовців камінням і пляшками із запальною сумішшю, а також обстрілювали їх з дробовиків. Інформації про постраждалих з боку передбачуваних контрабандистів агентство не наводить.

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Зі свого боку турецькі військовослужбовці через гучномовці закликали присутніх розійтися. Після початку сутичок вони застосували сльозогінний газ і спробували відігнати нападників пострілами в повітря. На місце події додатково перекинули ще 300 військовослужбовців. У повідомленні не уточнюється, чи вдалося комусь з нападників дістатися до Туреччини.

За словами представників турецьких збройних сил, в країну завжди намагалися пробратися окремі контрабандисти з різних держав, проте сутички прикордонників з багатотисячними натовпами почалися відносно нещодавно. Зокрема, схожа подія сталася минулого тижня. Тоді кілька сотень контрабандистів спробували перетнути кордон, але були зупинені військовими.