Вчені звинуватили миротворців ООН в епідемії холери на Гаїті

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

В кінці 2010 - на початку 2011 року Гаїті пережила епідемію холери, яка забрала життя більше 7,5 тисячі осіб і вразила в цілому більше 570 тисяч жителів країни.

Згідно з результатами досліджень, проведених інститутами права та охорони здоров'я Єльського університету, існує достатньо доказів того, що холера була занесена на Гаїті військовослужбовцями миротворчого контингенту ООН з Непалу. Крім того, на думку вчених, міжнародна організація не вживає ніяких заходів для надання допомоги жертвам епідемії. Миротворці ООН присутні на Гаїті з часів політичної кризи 2004 року.

Гаїті останні кілька років переживає один з найскладніших періодів своєї історії. Ця найбідніша країна Західної півкулі ще не оговталася від наслідків одного з найбільш руйнівних землетрусів, унаслідок якого загинули близько 230 тисяч осіб, близько 3 мільйонів постраждали, понад мільйон позбулися даху або стали біженцями. Економіці Гаїті тоді було завдано величезної шкоди.