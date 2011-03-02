Від холери на Гаїті померло вже більш ніж 4,6 тис. людей
Епідемія докотилася до Домінікани
Число жертв епідемії холери на Гаїті, за останніми даними, досягло 4,625 тис. людей.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я карибської держави.
За даними Мінохоронздоров'я, ознаки захворювання з початку епідемії спостерігалися у більш як 245 тис. жителів Гаїті, з них понад 130 тис. були госпіталізовані. У столиці країни Порт-о-Пренсі холера забрала життя 490 осіб.
Епідемія холери розпочалася на північному сході Гаїті наприкінці жовтня 2010 року. На думку місцевих жителів, джерелом інфекції була база непальських миротворців, відходи з якої без очищення зливалися у річку, що текла поблизу.
До Домінікани, яка межує з Гаїті, хвиля епідемії докотилася у листопаді, на даний час у республіці зафіксовані перші випадки смерті від холери. Наприкінці січня повідомлялося, що більш як 20 громадян Венесуели, що побували в Домініканській Республіці, заразилися там холерою. У венесуельських лікарнях проходили курс лікування від хвороби понад 100 осіб.