Від холери на Гаїті померло вже більш ніж 4,6 тис. людей

Число жертв епідемії холери на Гаїті, за останніми даними, досягло 4,625 тис. людей.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я карибської держави.

За даними Мінохоронздоров'я, ознаки захворювання з початку епідемії спостерігалися у більш як 245 тис. жителів Гаїті, з них понад 130 тис. були госпіталізовані. У столиці країни Порт-о-Пренсі холера забрала життя 490 осіб.

Епідемія холери розпочалася на північному сході Гаїті наприкінці жовтня 2010 року. На думку місцевих жителів, джерелом інфекції була база непальських миротворців, відходи з якої без очищення зливалися у річку, що текла поблизу.

До Домінікани, яка межує з Гаїті, хвиля епідемії докотилася у листопаді, на даний час у республіці зафіксовані перші випадки смерті від холери. Наприкінці січня повідомлялося, що більш як 20 громадян Венесуели, що побували в Домініканській Республіці, заразилися там холерою. У венесуельських лікарнях проходили курс лікування від хвороби понад 100 осіб.