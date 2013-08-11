Батько Сноудена отримав російську візу і чекає сина у США
Батько Едварда Сноудена отримав російську візу. Найближчим часом він має намір зустрітися з сином, який отримав у Росії тимчасовий притулок.
Під час свого виступу на каналі ABC Лон Сноуден зазначив, що його сину, як він сподівається, вдасться зрештою повернутися у США.
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Водночас, на його думку, Едвард Сноуден не може розраховувати у США на справедливий суд, повідомляє Радіо Свобода.
Раніше президент США Барак Обама скасував заплановану на вересень зустріч із Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі через рішення Москви надати притулок Сноудену.
Сполучені Штати домагаються екстрадиції Сноудена, заочно звинуваченого у викраденні майна держави, умисному розголошенні таємних даних і незаконній передачі оборонної інформації.
Раніше колишній контрактник спецслужб США Едвард Сноуден передав низці видань інформацію про таємні американські програми стеження.