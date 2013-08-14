ДТП у Франції: українець боявся, що його вб'ють на кінцевій зупинці

Причиною неадекватної поведінки громадянина України, якого звинувачують в причетності до катастрофи рейсового автобуса на півдні Франції, могли стати побоювання за своє життя. Про це заявив прокурор французького міста Нарбонна Давид Шармац.

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Як повідомляє ІТАР-ТАСС, пасажир запідозрив, що водій намагається вивезти його до Іспанії, щоб там його могли вбити. За словами прокурора, під час поїздки українець зажадав зупинити автобус, проте, коли водій йому відмовив, він вихопив кермо. Це і призвело до аварії. Шармац зазначив, що громадянин України сприйняв відмову як "підтвердження того, що він є жертвою змови". Все відбулося стрімко, після того, як шофер сказав йому: "Ні, ми ж щойно робили зупинку". Він схопив кермо і різко повернув, розповів прокурор.

Рейсовий автобус компанії "Євролайнс", що слідував за маршрутом Марсель-Мурсія / Іспанія /, розбився в неділю вночі на швидкісній магістралі А9 в районі міста Фіту в департаменті Од на півдні Франції.

Автобус з пасажирами впав з високого укосу.

У результаті загинули дві людини, госпіталізовано було більше трьох десятків людей, троє отримали важкі поранення. В автобусі знаходилися 41 пасажир і троє водіїв. Більшість з них - громадяни Франції та Іспанії. Серед постраждалих опинилися і троє росіян, вони були направлені в лікарні Перпиньяна і Нарбони, де їм надали допомогу.

29-річний громадянин України пройшов психіатричну експертизу. Медики виявили у нього серйозні відхилення: він систематично страждає припадками параноїдального типу. Незабаром він повинен пройти ще кілька медичних перевірок.

З'ясувалося, що незадовго до того, як сісти в автобус, українець намагався завербуватися у французьку армію. "У місті Обань поруч з Марселем він з'явився в Іноземний легіон і здав тести, однак його не взяли", - повідомив Шармац. "Зараз він абсолютно усунутий від світу. Поки ним займаються, він задоволений, тому що це означає, що змова, яку він сам собі придумав, не здійснюється", - додав прокурор.