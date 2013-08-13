ДТП у Франції: Українцю призначили ще одну психіатричну експертизу

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

"За інформацією Консульства України в Марселі, на сьогодні мова йде про необхідність проведення додаткової експертизи громадянина України, який затриманий у зв'язку з автокатастрофою у Франції. Необхідність проведення додаткової експертизи обгрунтована потребою визначення ступеня хвороби і можливості кримінального переслідування і засудження громадянина України", - йджеться у повідомленні.

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Крім того, у МЗС зазначили, що на сьогодні Консульство України в Марселі вирішує питання відвідування консулом затриманого українця з метою надання йому консульсько-правової допомоги та перевірки умов його утримання.

Як повідомляв УНІАН, французька газета Le Point з посиланням на AFP написала, що український пасажир, який зізнався, що спровокував трагічну ДТП з автобусом на трасі A9 на півдні Франції 11 серпня, може бути неосудним, оскільки психіатр визнав його психічно хворим. За словами психіатра, який 12 серпня оглянув українця, що їхав до родичів в Іспанію, той страждає від марення параноїдального типу, заявив пресі прокурор Давид Шармац.

"Це означає, що за результатами першої психіатричної експертизи, пасажир (...) не нестиме відповідальності за свої дії", - сказав прокурор. Проте, за словами прокурора, нові експертизи, які будуть зроблені у рамках розслідування кримінальної справи, мають підтвердити або спростувати діагноз.

Газета наводить слова іспанського водія автобуса, який після виходу з лікарні заявив, що пасажир попросив його зупинитися, щоб задовольнити насущну потребу. За словами прокурора, водій відмовився зупинити автобус, сказавши пасажиру, що наступна зупинка буде в Барселоні, і до неї кілька кілометрів. "Він (пасажир) схопив кермо і завдав удару справа, щоб його зупинити", - сказав прокурор.

Раніше громадянин України зізнався, що став винуватцем катастрофи автобуса.

Автокатастрофа сталася на півдні Франції, в районі міста Фіту, в ніч на 11 серпня. Під час падіння автобуса з високого насипу загинули двоє пасажирів. Госпіталізовано понад 30 осіб, троє перебувають у тяжкому стані. Усього в автобусі було троє водіїв та 41 пасажир.

Автобус фірми Eurolines їхав з Марселя до Мурсії, на південь Іспанії. Префект департаменту Од (Aude), в якому сталося ДТП, Луї Ле Фран повідомив пресу, що серед пасажирів були українці та росіяни, а також французи та іспанці.