Обама скасував спільні військові навчання і засудив насильство в Єгипті

"Сьогодні ми повідомили єгипетський уряд, що ми скасовуємо навчання, що проводяться щодва роки", - сказав Обама.

Крім навчань Bright Star, США надають Єгипту військову допомогу на 1,3 мільярда доларів на рік, пише РІА Новости.

Також Обама заявив, що засуджує насильство в Єгипті як з боку влади, так і з боку опозиції.

"США рішуче засуджують вжиті перехідним урядом Єгипту і силами безпеки кроки. Ми шкодуємо про насильство проти цивільних осіб", - сказав Обама.

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"Ми засуджуємо насильство з боку протестуючих, в тому числі спалення церков", - додав Обама. "Ми вважаємо, що режим надзвичайного стану має бути знятий, і повинен початися процес національного примирення", - підсумував президент США.

США висловили раніше невдоволення запровадженням надзвичайного стану в Єгипті, де в середу при розгоні антиурядових демонстрацій загинули понад 500 осіб.