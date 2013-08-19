Троє постраждалих під час вибуху на святі феєрверків у Японії померли в лікарні.

Як передає РІА «Новости», раніше повідомлялося про двох померлих у лікарні після вибуху і пожежі на святі феєрверків у японському місті Фукутіяма. За даними агентства Кіодо, третім помер 35-річний житель префектури Осака.

У лікарні залишаються ще 30 постраждалих, двоє з них - 8-річна дівчинка і 13-річний підліток перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, 15 серпня під час традиційного свята феєрверків у місті Фукутіяма біля однієї з закусочних просто неба прогриміли два вибухи, почалася пожежа. Більш як 60 чоловік було госпіталізовано. За попередніми даними, причиною вибухів стало займання бензину з каністри, що стояла дуже близько до плити. Поліція має намір допитати господаря закусочної, який зараз перебуває у тяжкому стані, як тільки він зможе надавати свідчення.

Традиційно в серпні в Японії відбуваються міські свята, кульмінацією яких стають фестивалі феєрверків. Японські майстри феєрверків, мистецтво яких налічує кілька століть, щороку створюють на нічному небі вогненні картини: екзотичних метеликів, химерні квіти, узори, що змінюють колір і форму. Гостями свята у Фукутіямі, де мали запустити близько 6 тисяч феєрверків, стали близько 110 тисяч місцевих жителів і туристів.