Екс-президента Пакистану офіційно звинуватили у вбивстві лідера опозиції

Мушарраф звинувачується за трьома пунктами - вбивство, злочинна змова з метою вбивства і пособництво у вбивстві. У разі, якщо суд повністю визнає провину екс-президента Пакистану, йому загрожує смертна кара або довічне ув'язнення.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse у вівторок, 20 серпня, з посиланням на заяву прокуратури.

Первез Мушарраф очолював Пакистан з з 1999 по 2008 рік. До влади Мушарраф, який займав пост командувача армією, прийшов у результаті військового перевороту. Колишня прем'єр-міністр Беназір Бхутто, яка була одним з лідерів опозиції, була вбита в 2007 році в результаті теракту на її передвиборному мітингу в Равалпінді. Опозиція звинуватила в смерті Бхутто Мушарраф, проте він свою причетність до загибелі політика заперечував.

У 2008 році Мушарраф, якому загрожував імпічмент, покинув Пакистан і тимчасово переселився до Лондона. Нова влада Пакистану порушила стосовно екс-президента дві кримінальні справи, включаючи пов'язану з вбивством Бхутто, і безуспішно намагалася домогтися його екстрадиції з Великобританії.

У березня 2013 року Мушарраф добровільно повернувся до Пакистану, щоб взяти участь у парламентських виборах. Однак у квітні екс-президент спочатку був рішенням суду виключений з передвиборної гонки, а потім заарештований.