У Пакистані обрали нового президента

Мамнуна Хуссейна, кандидата від Пакистанської мусульманської ліги, що перемогла на травневих парламентських виборах, обрано законодавчими зборами Пакистану на пост президента країни.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє пакистанський телеканал GEO TV. Президента за Конституцією обирають 706 парламентаріїв - 104 члени сенату (верхня палата парламенту), 342 депутати Національної асамблеї (нижня палата), 260 депутатів чотирьох провінційних асамблей країни.

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