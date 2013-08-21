Moody's: Російські компанії не відчують впливу СОТ до 2016 р.

Такий прогноз опублікувало рейтингове агентство Moody's.

Раніше аналітики очікували побачити ефекти від вступу Росії до СОТ набагато швидше, проте зараз вони спостерігаються тільки щодо оптової торгівлі, і майже не спостерігаються в інших, зокрема, в галузі експорту. Експерти Moody's пов'язують це з уповільненням темпів розвитку світової економіки.

Moody's очікує поліпшень в області оптової торгівлі, які будуть пов'язані з тим, що мита на ввезення різних продуктів - свинини, вершкового масла та одягу - будуть знижуватися. Це позитивно позначиться як на російських компаніях, таких як X5 Retail Group, так і на російських відділеннях зарубіжних компаній, зокрема H & M і Zara. Водночас ситуація в галузі експорту багато в чому залежатиме від ситуації на глобальному ринку і темпів зростання світової економіки.

Нарешті, відзначають в Moody's, багато російських компаній мають украй слабке уявлення про СОТ і про те, як вступ до цієї організації позначиться на їх роботі, що поєднується з браком російських експертів з даного питання, передає РосБізнесКонсалтинг.