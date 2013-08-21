У Малайзії автобус зірвався у провалля, загинули 37 людей

Ще 16 чоловік дістали поранення і госпіталізовані.

На тему: На Одещині пограбували автобус із китайцями

Серед загиблих 24 чоловіки і 13 жінок. За даними рятувальників, більшість пасажирів автобуса були громадянами Малайзії. Серед загиблих є кілька туристів із країн Близького Сходу. У лікарні, куди доставили поранених, підтвердили, що в аварії також постраждали громадяни Таїланду і Бангладеш, передає ІТАР-ТАСС.

Автобус впав у 60-метрове провалля в горах Гентінг у центральній частині країни поблизу столиці Куала-Лумпур. За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням.