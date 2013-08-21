У Малайзії автобус зірвався у провалля, загинули 37 людей
19:17, 21 серпня 2013Світ
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Влада Малайзії підтвердила загибель 37 чоловік у ДТП з пасажирським автобусом, що зірвався з обриву на звивистій гірській дорозі.
Автобус впав у 60-метрове провалля / Фото : manyriverstocross.blogspot.com
Ще 16 чоловік дістали поранення і госпіталізовані.
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Серед загиблих 24 чоловіки і 13 жінок. За даними рятувальників, більшість пасажирів автобуса були громадянами Малайзії. Серед загиблих є кілька туристів із країн Близького Сходу. У лікарні, куди доставили поранених, підтвердили, що в аварії також постраждали громадяни Таїланду і Бангладеш, передає ІТАР-ТАСС.
Автобус впав у 60-метрове провалля в горах Гентінг у центральній частині країни поблизу столиці Куала-Лумпур. За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням.
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