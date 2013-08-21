На Китай насувається тайфун

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Китайський національний центр прогнозування погодних умов на морі.

За прогнозами центру, "Трамі" досягне меж східно--китайських провінцій Фуцзянь і Чжецзян цієї ночі. Його наближення призведе до збільшення висоти хвиль в південній частині Східно--Китайського моря до 9 метрів. З цієї причини китайським суднам рекомендовано повернутися в порти. Влади провінцій Фуцзянь і Чжецзян, а також мерія міста Шанхай приступили до евакуації жителів, які проживають в прибережній зоні.

У КНР прийнята чотирирівнева система попередження про стихійні лиха, в якій рівні небезпеки по мірі зростання загрози позначаються синім, жовтим, оранжевим і червоним кольорами.

"Трамі" став 12-м за рахунком тихоокеанським тайфуном цього сезону, одержавши своє ім'я від екзотичної квітки, що росте у В'єтнамі.