Довкола Софії горять 50 гектарів хвойного лісу

Як передає ІТАР-ТАСС, у боротьбі з розповсюдженням стихії беруть участь 40 пожежників і близько 50 добровольців. Фронт лісової пожежі простягнувся на 1,5 - 2 км. У центрі болгарської столиці відчувається запах диму.

Мер Софії Йорданка Фандикова інформувала, що "вогонь впритул підійшов до житлових споруд довколишніх сіл, проте на даний момент евакуація населення не потрібна".

У гасінні пожежі також задіяно вертоліт військово-повітряних сил. "Ситуація залишається важкою. Найголовніше зберегти будинки людей. Ми робимо все можливе", - сказав головний комісар управління "Пожежної безпеки і захисту населення" Ніколай Ніколов.

Болгарська влада оголосила "оранжевий" і "червоний" рівні небезпеки в країні у зв'язку з вірогідним виникненням польових і лісових пожеж. Обстановка ускладнюється спекотною і сухою погодою.