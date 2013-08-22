У Чечні збудують 80-поверхову башту для еліти

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу адміністрації регіону, в урочистій церемонії ексізного проекту взяв напередодні участь очільник республіки Рамзан Кадиров.

Проект включає висотний багатофункціональний комплекс, який носитиме ім'я "Вежа Ахмат". Будівля символізує чеченську середньовічну сторожову вежу. Висота по верхньому куполу - 365 м, а разом зі шпилем досягає 400 м.

У вежі буде 80 поверхів, висота кожного з яких 4,2 м. До комплексу входять також музей президента Чечні Ахмата-Хаджі Кадирова, 100 квартир підвищеної комфортності, готель на 500 номерів, панорамні ресторани з міжнародною кулінарної культурою, офіси, висотні вертолітні майданчики, фітнес-центри, басейни.