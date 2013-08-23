Засуджений інформатор Wikileaks написав листа Обамі

"Я розумію, що мої дії порушували закон, мені прикро, якщо вони заподіяли шкоду кому-небудь у США. Я не хотів нікому заподіювати біль. Я тільки хотів допомогти людям. Коли я вирішив розкрити секретну інформацію, я зробив це з любові до моєї країні і з почуття обов'язку до інших людей ", - цитує AP текст прохання, зачитаний адвокатом засудженого.

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"Якщо ви відкинете моє прохання, я відбуватиму вирок, знаючи, що іноді для того, щоб жити у вільному суспільстві, доводиться платити високу ціну", - йдеться наприкінці листа.

Коли саме прохання буде відіслано Обамі, не повідомляється, зауважує РІА Новости.