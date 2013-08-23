Засуджений інформатор Wikileaks написав листа Обамі
Інформатор Wikileaks Бредлі Меннінг, засуджений до 35 років тюремного ув'язнення, склав текст прохання про помилування, яке буде відправлено президенту США Бараку Обамі.
"Я розумію, що мої дії порушували закон, мені прикро, якщо вони заподіяли шкоду кому-небудь у США. Я не хотів нікому заподіювати біль. Я тільки хотів допомогти людям. Коли я вирішив розкрити секретну інформацію, я зробив це з любові до моєї країні і з почуття обов'язку до інших людей ", - цитує AP текст прохання, зачитаний адвокатом засудженого.
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"Якщо ви відкинете моє прохання, я відбуватиму вирок, знаючи, що іноді для того, щоб жити у вільному суспільстві, доводиться платити високу ціну", - йдеться наприкінці листа.
Коли саме прохання буде відіслано Обамі, не повідомляється, зауважує РІА Новости.