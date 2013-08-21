WikiLeaks назвав вирок Меннінгу перемогою, а Росія звинуватила США у подвійних стандартах

Керівництво порталу WikiLeaks 21 серпня виступило зі спеціальною заявою щодо вироку Бредлі Меннінгу - колишньому військовому аналітику, який передав WikiLeaks понад 700 тисяч секретних документів міністерства оборони і державного департаменту США, повідомляє Reuters.

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За словами керівників сайту, 35-річний вирок Меннінгу слід сприймати як перемогу, оскільки засуджений вже через дев'ять років зможе подати прохання про умовно-дострокове звільнення, повідомляє Lenta.ru.

А оскільки 3,5 роки він вже провів в ув'язненні, то відповідне прохання він зможе оформити навіть раніше.

Вирок Меннінгу прокоментувала і правозахисна організація Amnesty International. У заяві на її сайті сказано, що США повелися безвідповідально, оскільки засуджений отримав 35 років в'язниці, а особи, чиї злочини він викрив, так і залишилися на волі. У цьому зв'язку правозахисники заявили, що президент США повинен своїм розпорядженням помилувати Меннінга або пом'якшити йому вирок, щоб він негайно вийшов на свободу.

На вирок також встигло відреагувати і МЗС РФ, яке оголосило, що вирок Меннінгу «показує необгрунтованість претензій США на лідерство в сфері прав людини», а також є «проявом подвійних стандартів».

Меннінг отримав 35 років в'язниці за розголошення 700 тисяч секретних документів. Крім того, його позбавили звання і вигнали з лав збройних сил. Ні він сам, ні його адвокати поки ніяк не прокоментували вирок. Як пише The New York Times, вирок зараз надійде на розгляд військової інстанції, яка може або затвердити його, або скоротити. Збільшити його вона не може.

Після цього справа буде автоматично направлена до Військового апеляційного суду США, де почнеться новий її розгляд.