Ватикан вніс зміни до тексту обряду хрещення

Як повідомляє Католицький оглядач, відтепер слова «християнська спільнота» у формулі прийняття новоохрещеного до спільноти вірних будуть замінені словами «Божа Церква».

Перед знаком хреста на чолі охрещеного служитель таїнства досі говорив: «Християнська спільнота приймає тебе з великою радістю», а тепер говоритиме: «Божа Церква приймає тебе з великою радістю». «Декрет підкреслює, що через хрещення люди долучаються до «єдиної Церкви Христа, яка перебуває в Католицькій Церкві, якою керує наступник Петра і єпископи, які є з ним в спільності». Зміна формулювання аргументується прагненням краще підкреслити вчення «про завдання і обов’язок уділення таїнств Матір’ю Церквою».

Рішення про зміну формулювання прийняв ще Бенедикт XVI у кінці січня, декрет був підписаний 22 лютого, а вступив у дію 31 березня, вже за понтифікату Франциска. Нову формулу попередній Папа вже вживав 13 січня у Сікстинській каплиці у Ватикані.