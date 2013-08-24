Єгипет відкрив кордон із сектором Газа

Єдиний перехід, що пов'язує палестинський анклав з сусіднім Єгиптом, припинив роботу у понеділок, коли невідомі бойовики розстріляли в прикордонному районі 25 єгипетських поліцейських.

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Про це повідомило РІА Новости джерело на палестинському боці прикордонного переходу "Рафах".

"Єгипетська влада повідомила нам, що частково відкривають "Рафах" з гуманітарною метою для певних категорій людей - хворих, які виїздять на лікування, осіб з постійним з місцепроживання за кордоном, і поданих іноземних держав", - сказав співрозмовник агентства.

В умовах ізраїльської блокади "Рафах" залишається єдиними воротами в зовнішній світ для абсолютної більшості з півтора мільйонів жителів палестинського анклаву, контрольованого ісламістським рухом ХАМАС.