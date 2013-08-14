ВПС Ізраїлю завдали повітряного удару по сектору Газа

Про це повідомило командування ізраїльської армії.

На тему: Ізраїль атакував сектор Газа

"Метою атаки були дві пускові установки ракет в Газі, звідки у вівторок були запущені ракети, які розірвалися на ізраїльській території", - йдеться в прес-релізі армійського командування, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня ізраїльська авіація атакувала кілька цілей в секторі Газа у відповідь на палестинський ракетний обстріл.

Це був перший обмін ударами між Ізраїлем і сектором Газа з кінця квітня. «У відповідь на численні ракети, випущені вночі по Ізраїлю, військово-повітряні сили атакували об'єкти терористичної інфраструктури, включаючи два склади зброї в центральній частині сектора Газа і майданчик для пуску ракет на півдні анклаву», - йшлося в повідомленні Ізраїлю.

Крім того, Ізраїль закрив на невизначений час прикордонний перехід «Керем Шалом», через який в півторамільйонний палестинський анклав йдуть всі легальні поставки комерційних і гуманітарних вантажів.