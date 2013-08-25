У США мільярдера Дональда Трампа звинуватили в шахрайстві

У заяві прокурора Еріка Шнейдермана (Eric Schneiderman) зазначено, що організація, яка зобов'язалася надавати висококласні освітні послуги, насправді лише займалася збором коштів своїх клієнтів, повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

За словами Шнейдермана, слухачів залучали для участі в дорогих і часто непотрібних семінарах. Крім того, п'яти тисячам слухачів, що заплатили за своє навчання 35 тисяч доларів, була обіцяна особиста зустріч з Трампом, але замість цього їх очікував тільки знімок на тлі ростової фотографії.

На тему: Екс-голову МВФ Стросс-Кана можуть посадити на 20 років за звідництво - ЗМІ

"Університет Трампа обманював своїх клієнтів на кожному кроці і своїми витратними програмами заподіяв їм реальний фінансовий збиток", - сказано в заяві Шнейдермана. Сума компенсацій за позовною вимогу прокурора становить 40 мільйонів доларів.

У свою чергу, Дональд Трамп відкинув всі звинувачення, назвавши їх брехливими і політично мотивованими на користь Демократичної партії (Трамп відомий як послідовний критик Барака Обами). Захист бізнесмена зібрав вже 11 тисяч документів, в яких слухачі курсів висловлюють задоволеність своїм навчанням.