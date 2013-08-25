В Ірані та Росії розкритикували готовність США до війни в Сирії

Влада Ірану в неділю засудила військовий сценарій США з урегулювання сирійської кризи.

З відповідною заявою виступив прес-секретар МЗС Ірану Саїд Аббас Аракчі, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Fars.

"Іран неодноразово заявляв, що врегулювання сирійської кризи не вирішуване військовим шляхом, і такі провокаційні коментарі і дії (США) ще більше погіршать ситуацію в регіоні та посилять напруженість", - сказав Аракчі, коментуючи позицію США.

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Іранський чиновник зазначив, що міжнародне співтовариство не санкціонувало військове втручання в Сирію, і конфлікт в цій країні можна вирішити шляхом мирних переговорів.

Одночасно, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков написав у своєму Твіттері, що своїм прагненням до війни в Сирії президент США Барак Обама повторює дії свого попередника Джорджа Буша, і тим самим стає його клоном.

"Обама нестримно йде до війни в Сирії, як Буш йшов до війни в Іраку. Як і в Іраку, ця війна не буде легітимною, а Обама стане клоном Буша", - написав Пушков.

Раніше президент США Барак Обама в п'ятницю в інтерв'ю телеканалу CNN висловився проти військового втручання в ситуацію в Сирії без мандата ООН. Проте, американський лідер заявив, що США не очікують співробітництва режиму Башара Асада з світовою спільнотою, у зв'язку з чим Америка постарається змістити сирійського лідера.

Одночасно очільник Міноборони США заявив, що його відомство готове "до будь-якого варіанту розвитку подій".