МЗС Британії: дипломатія в Сирії не спрацювала

Пан Хейг, який промовляв у час, коли міжнародні інспектори вирушили в район можливої хімічної атаки на сході Дамаска, сказав, що британський уряд розглядає зараз можливість вжити дій без одностайної підтримки на рівні ООН.

За словами міністра, Рада Безпеки ООН, яка в питанні Сирії розділилася, "не виконала своїх зобов'язань".

Британський міністр сказав, що не може назвати конкретні кроки, до яких може вдатися Британія, чи назвати час можливих дій, однак він зазначив, що розглядає всі можливості "відповідно до міжнародного права".

"Ми не можемо допустити тієї думки, що в ХХІ столітті хтось може безкарно застосувати хімічну зброю", - сказав міністр.

ВВС Україна