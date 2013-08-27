Британський прем'єр скликає екстрене засідання парламенту щодо Сирії

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон скликає в четвер екстрене засідання Палати громад парламенту щодо ситуації в Сирії, передає РІА Новости з посиланням на Sky News.

Прем'єр вирішив достроково перервати парламентські канікули, щоб депутати могли обговорити ситуацію в Сирії та можливість проведення військової операції в цій країні. "Спікер Палати громад схвалив моє прохання скликати парламент у четвер. Буде чітка пропозиція уряду і голосування з приводу відповідної реакції Великої Британії на хіматаки", - зазначив Кемерон.

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Раніше повідомлялося, що збройні сили Великої Британії готують надзвичайний план дій у зв'язку з можливим використанням хімічної зброї в Сирії.

Глава британського уряду перервав відпустку, щоб провести позачергове засідання Ради національної безпеки, заплановане на середу.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.