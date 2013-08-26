Прем'єр Британії терміново зателефонував Путіну для розмови про Сирію
Путін залишив нараду з ПЕК для телефонної розмови з британським прем'єром.
Президент Росії Володимир Путін залишив нараду з ПЕК для телефонної розмови з британським прем'єром.
"Я повинен поговорити з британським колегою", - сказав Путін, попросивши учасників зустрічі продовжити дискусію поки без нього, передає кореспондент РІА Новости.
Як повідомила пізніше прес-слба Кремля, Путін і Кемерон обговорили по телефону ситуацію в Сирії та підготовку до майбутнього саміту "Великої двадцятки" в Санкт-Петербурзі.
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"Основна увага приділялася ситуації в Сирії на тлі повідомлень ЗМІ про можливе застосування хімічної зброї поблизу Дамаска. Лідери двох країн також обговорювали питання, пов'язані з майбутнім самітом "Великої двадцятки" в Санкт-Петербурзі 5-6 вересня", - повідомили в прес-службі . У Кремлі також відзначили, що розмова відбулася за ініціативою британської сторони.