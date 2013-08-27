Захід готується до бомбардування сирійських урядових військ

Згідно з цими даними, відповідна розмова відбулася 27 серпня на зустрічі європейських і американських дипломатів з керівництвом сирійської опозиції.

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Західні представники заявили, що метою операції буде запобігання використання сирійським режимом хімічної зброї, повідомляє Lenta.ru.

При цьому самі сирійські опозиціонери розповіли, що передали західним партнерам свій список цілей для нанесення повітряного удару.

Міністр оборони США Чак Хейгл в інтерв'ю BBC News заявив, що його підлеглі вже готові до початку військової операції проти сирійських урядових військ і чекають відповідного наказу від верховного головнокомандуючого Барака Обами.

За словами глави оборонного відомства, американському керівництву «цілком ясно», що сирійський уряд застосував проти власних співгромадян хімічну зброю. Він додав, що незабаром чекає підтвердження цих даних фахівцями розвідувальних служб США. Днем раніше державний секретар США Джон Керрі заявив, що провину сирійського уряду «неможливо заперечувати».

Раніше про відповідальність уряду Башара Асада за хімічну атаку в східних передмістях Дамаска заявили Париж і Лондон. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон перервав свою відпустку і повернувся до столиці. Він також заявив, що відкличе з відпусток депутатів парламенту, які повинні будуть прийняти рішення про можливе збройне втручання в сирійський конфлікт.

Уряд Сирії заперечує свою причетність до хімічної атаки 21 серпня, в результаті якої загинули сотні людей. Крім того, Дамаск вже пообіцяв вжити відповідних заходів у випадку зовнішньої агресії.