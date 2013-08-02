МЗС: Захоплені в Лівії українські моряки не причетні до конфлікту

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що український екіпаж судна «Етель», захоплений 17 липня бойовиками в Лівії, не причетний до ситуації з транспортуванням автомобілів і має бути звільнений якомога швидше.

Про це в коментарі УНІАН сказала заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олена Ващенко.

«Позиція української сторони полягає в тому, що екіпаж судна не причетний до ситуації з транспортуванням автомобілів і має бути звільнений якомога швидше», - підкреслила вона.

За словами Ващенко, це питання залишається головним під час переговорів української сторони з представниками офіційної влади Лівії.

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«Ми отримали запевнення лівійського уряду в тому, що життю та здоров'ю наших співвітчизників нічого не загрожує. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення та повернення громадян України - членів екіпажу «Етель» на Батьківщину», - сказала Ващенко.

Як повідомляв УНІАН, у порту м. Бенгазі 17 липня озброєні громадяни Лівії захопили судно «Етель», екіпаж якого складається з 19 громадян України. Судно прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Лівійці вимагали повернути їм вантаж - 650 авто, за які нібито українські партнери узяли гроші, але не доставили.

31 липня прем’єр-міністр Лівії Алі Зідан запевнив віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка у тому, що життю та здоров’ю членів екіпажу судна «Етель» нічого не загрожуватиме.