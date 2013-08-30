Кремль вимагає від Білорусі негайно звільнити голову Уралкалію

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє РІА Новости.

"Минуло п'ять днів з моменту арешту в Мінську нашого громадянина. Ми вимагаємо негайного його звільнення і розраховуємо, що білоруська сторона найближчим часом це зробить", - сказав він журналістам у п'ятницю.

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Нагадаємо, Баумгертнер був заарештований в Мінську 26 серпня. Слідчий комітет Білорусі пред'явив йому звинувачення у зловживанні владою і службовими повноваженнями, можлива санкція - позбавлення волі на строк до десяти років.

Також одним із співвласників Уралкалію є власник ФК Анжі Сулейман Керімов. В даний час фонду Сулеймана Керімова Suleyman Kerimov Foundation належить 21,75% акцій компанії.