Кремль вимагає від Білорусі негайно звільнити голову Уралкалію

13:19, 30 серпня 2013
Світ
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Москва вимагає від Мінська негайно звільнити генерального директора Уралкалію Владислава Баумгертнера, затриманого і Білорусі за звинуваченням у зловживанні владою та службовими повноваженнями.

Владислав Баумгертнер / Фото: bereznikov.net

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє РІА Новости.

"Минуло п'ять днів з моменту арешту в Мінську нашого громадянина. Ми вимагаємо негайного його звільнення і розраховуємо, що білоруська сторона найближчим часом це зробить", - сказав він журналістам у п'ятницю.

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Нагадаємо, Баумгертнер був заарештований в Мінську 26 серпня. Слідчий комітет Білорусі пред'явив йому звинувачення у зловживанні владою і службовими повноваженнями, можлива санкція - позбавлення волі на строк до десяти років.

Також одним із співвласників Уралкалію є власник ФК Анжі Сулейман Керімов. В даний час фонду Сулеймана Керімова Suleyman Kerimov Foundation належить 21,75% акцій компанії.

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