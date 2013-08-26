У Білорусі затримали гендиректора російського гіганта «Уралкалій»

Як повідомили УНІАН у відділі інформації та зв'язки з громадськістю Слідчого комітету Білорусі, щодо низки керівників ЗАТ «БКК» порушено кримінальні справи.

Слід зазначити, що Баумгертнер є генеральним директором російської компанії «Уралкалій», яка донедавна була одним із засновників ЗАТ «БКК».

Інформація про його затримання викликала великий резонанс в російських ЗМІ. У посольстві РФ в Білорусі повідомили, що «з'ясовують всі деталі події».

«Справи порушено Генеральною прокуратурою за ч.3 ст.424 Кримінального кодексу Білорусі (зловживання владою і службовими повноваженнями - УНІАН) щодо голови наглядової ради ЗАТ Владислава Баумгертнер, члена наглядової ради Олега Петрова, першого заступника гендиректора Костянтина Солодовникова, заступника гендиректора з фінансів Ігоря Євстратова, начальника фрахтового відділу Дмитра Самойлова та інших осіб. Розслідуванням займається Слідчий комітет», - зазначив начальник відділу інформації та зв'язки з громадськістю Слідчого комітету Білорусі Павло Траулько.

За його інформацією, підставою для порушення кримінальних справ стали матеріали про вчинення ними зловживань службовими повноваженнями в корисливих цілях, що спричинили нанесення істотної шкоди державним і громадським інтересам країни, а також нанесення шкоди в особливо великому розмірі ВАТ «Білоруськалій» і ЗАТ «БКК».

На підставі наявних доказів та інших фактичних матеріалів Слідчим комітетом винесено постанови про визнання зазначених осіб обвинуваченими.

За інформацією Траулько, Петров, Солодовников, Євстратов, Самойлов оголошені в розшук, в тому числі по лінії Інтерполу.

Довідка УНІАН. 22 липня Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з питань реалізації калійних добрив. Він зазначив, що ЗАТ «БКК» створювалася для підвищення ефективності роботи ВАТ «Білоруськалій» і російської компанії-партнера - «Уралкалія».

За словами Президента Білорусі, життя показало, що це рішення було виваженим і своєчасним, оскільки з моменту своєї появи «БКК» завоювала величезний авторитет, а завдяки якості продукції з нею рахуються всі партнери в світі.

«Але в останні роки у сфері виробництва та реалізації калійних добрив відбуваються суттєві зміни, і нам потрібно прийняти рішення, як діяти на перспективу», - зазначив Лукашенко.

Він зажадав доповісти про результати роботи спеціальної робочої групи, створеної в травні нинішнього року.

25 липня Олександр Лукашенко дав згоду на призначення гендиректором ЗАТ «БКК» Олени Кудрявець. Колишній гендиректор, Валерій Іванов, призначений заступником глави Адміністрації президента Білорусі.

30 липня «Уралкалій» оголосив про свій вихід зі складу «БКК», через яку разом з «Білоруськалій» постачав свою продукцію на зовнішні ринки. Своє рішення росіяни пояснили тим, що білоруська сторона почала експортувати продукцію «Білоруськалій» в обхід «БКК».

19 серпня гендиректор ВАТ «Білоруськалій» Валерій Кирієнко на прес-конференції в Солігорську (Мінська область) заявив: рішення про вихід «Уралкалія» зі складу засновників БКК «спрямоване на задоволення амбіцій акціонерів» російської компанії.

За його словами, в 2012 році російська компанія експортувала через «БКК» лише 20% своєї продукції, направляючи весь інший обсяг через власного трейдера. Реагуючи на це, білоруська сторона наприкінці минулого року також прийняла рішення продавати частину продукції через трейдингові структури, що не афілійовані з «БКК».

Кирієнко не виключив, що заяви «Уралкалія» були спрямовані на рейдерське захоплення «Білоруськалія».

Керівник «Білоруськалія» також заявив про неможливість досягнення компромісу з «Уралкалієм» за нинішнього керівництва.

«У разі зміни керівництва нові домовленості можливі», - зазначив Кирієнко.