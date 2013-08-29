Обама ще не прийняв рішення щодо Сирії

"Я не прийняв рішення. Військові надали мені варіанти дій, я проводжу численні обговорення з Радою національної безпеки ", - сказав Обама в інтерв'ю телепрограмі PBS "Newshour".

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Про це повідомляє РІА "Новости"

За його словами, в Сирії відбуваються жахливі і трагічні події.

"Режим Асада вбиває власний народ десятками тисяч ... Тому я закликав Асада піти , щоб у Сирії міг бути повноцінний політичний процес. Я також дійшов висновку , що пряме військове втручання не допоможе ситуації на місці. Тому ми були дуже стримані, діяли методами дипломатії, нарощували гуманітарну допомогу біженцям. Але я також говорив, що якщо режим застосує хімзброю проти власного народу, це змінить наші розрахунки ", - заявив Обама.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійські власті відкинули звинувачення, а коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт. У понеділок глава МЗС Великобританії Вільям Хейг заявив про можливість іноземного втручання без одностайної підтримки всіх членів РБ ООН.