У Греції прокурору надіслали поштою листа-бомбу

Про це повідомили сьогодні правоохоронні органи.

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Сам Моккас не постраждав , повідомляє ИТАР -ТАСС.

Як показало розслідування, спеціальний прокурор апеляційного суду був у відпустці, і коли повернувся додому в неділю ввечері, то сусід передав йому накопичену кореспонденцію. Моккасу здався підозрілим великий пакет з нанесеною на нього зворотною адресою грецького відділення міжнародної неурядової організації "Лікарі без кордонів", і він кинув його з балкона. Конверт вибухнув і згорів.

За даними поліцейських, в пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій, начинений порохом з мисливських патронів. Міжнародна неурядова організація, чия адреса була вказана на поштовому відправленні, як з'ясувалося, не має до нього жодного стосунку.

Залишки вмісту послання були вивчені в кримінальній службі і, за словами експертів, вони схожі з конвертами, які раніше відправлялися грецькими анархістами.

У липні лист-бомбу було виявлено в Асоціації кримінальних суддів Греції. Поліцейські знищили його керованим вибухом.