Однорічне немовля стало жертвою вуличної стрілянини в Нью-Йорку

Інцидент стався в неділю ввечері. Сімейна пара, яка проживає в Брукліні, вийшла на прогулянку зі своєю однорічною дитиною, яка знаходилася в колясці.

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Про це за інформацією видання New York Times повідомляє РІА Новости.

Несподівано пролунали постріли, одна з куль влучила в голову дитині. У місцевій лікарні лікарі констатували смерть.

Представники поліції заявили, що на даний момент обставини події не встановлені. Зокрема, невідомо, чи була дитина метою зловмисника або він загинув в результаті попадання випадкової кулі. У свою чергу, New York Post з посиланням на власні джерела повідомляє, що злочинець, імовірно, намагався вбити батька дитини, який був раніше судимий.

Поліція проводить розслідування інциденту.