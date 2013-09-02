Однорічне немовля стало жертвою вуличної стрілянини в Нью-Йорку
Однорічна дитина померла від вогнепального поранення в голову, отриманого в результаті стрілянини на вулиці американського міста Нью-Йорк.
Інцидент стався в неділю ввечері. Сімейна пара, яка проживає в Брукліні, вийшла на прогулянку зі своєю однорічною дитиною, яка знаходилася в колясці.
На тему: У Вінницькій області на березі ставка Mitsubishi збив дворічного малюка
Про це за інформацією видання New York Times повідомляє РІА Новости.
Несподівано пролунали постріли, одна з куль влучила в голову дитині. У місцевій лікарні лікарі констатували смерть.
Представники поліції заявили, що на даний момент обставини події не встановлені. Зокрема, невідомо, чи була дитина метою зловмисника або він загинув в результаті попадання випадкової кулі. У свою чергу, New York Post з посиланням на власні джерела повідомляє, що злочинець, імовірно, намагався вбити батька дитини, який був раніше судимий.
Поліція проводить розслідування інциденту.