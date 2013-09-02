Про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на голову сирійського представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), передає РИА Новости.

За словами Таріка Курді (Tarik Kurdi), близько 5 мільйонів чоловік зареєстровані як тимчасово переміщені особи всередині країни і близько 2 мільйонів осіб були змушені залишити Сирію. Курді зазначив недостатнє фінансування, яке виділяється на потреби біженців. За його словами, країни-члени ООН перерахували лише одну третину від необхідної суми.

Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час в країні загинуло близько 100 тисяч осіб. Серед них близько 7 тисяч дітей.