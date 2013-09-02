Арабські країни просять ООН вжити заходів проти уряду Асада

В остаточному варіанті тексту резолюції, прийнятій організацією, міститься заклик "вжити необхідних заходів проти винуватців злочину, відповідальним за який є сирійський режим".

На тему: Саудівська Аравія закликала арабські країни підтримати опозицію в Сирії

Міністри закордонних справ країн ЛАД провели в неділю засідання у Каїрі, на якому обговорювалася ситуація в Сирії, повідомляє ВВС.

Ліга арабських держав вже звинуватила уряд Сирії у тому, що наприкінці серпня його сили застосували хімічну зброю в одному з передмість Дамаска.

Проте досі ЛАД не закликала до військового втручання ззовні в сирійський конфлікт.

У кулуарах Саудівська Аравія і Катар закликали до повалення уряду Башара Асада, проте інші країни - серед яких Єгипет, Йорданія і Ліван - наполягали на необхідності дипломатичного вирішення конфлікту.

Нагадаємо, чергове загострення обстановки в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сторони конфлікту неодноразово заявляли про свою непричетність, звинувачуючи у трагедії опонентів.

Влада США оприлюднила у п'ятницю скорочену версію доповіді з даними розвідки, в якому поклали на режим Башара Асада відповідальність за хіматаку під Дамаском 21 серпня. За даними американської сторони, тоді загинуло щонайменше 1 тисяча 429 сирійців.

Президент США Барак Обама 31 серпня направив законодавцям формальний запит на схвалення військової операції. Згідно з проектом резолюції, завданням Пентагону буде позбавлення сирійського режиму можливості використовувати зброю масового знищення.

Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН. Разом з тим , в документі підкреслюється, що врегулювання конфлікту в Сирії може бути тільки політичним.