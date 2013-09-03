Центральний командний пункт Генштабу РФ привели у підвищену боєготовність
22:29, 03 вересня 2013Світ
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Росія привела в підвищену боєготовність Центральний командний пункт Генштабу і Центр управління військ ВКО після запусків ракет у Середземному морі
Запуск ракет у Середземному морі був проведений в рамках спільних випробувань Ізраїлем і США системи ПРО / Фото : rusarmy.com
Про це сказав сьогодні журналістам заступник міністра оборони Анатолій Антонов.
За його словами, сьогодні російська система попередження про ракетний напад (СПРН) показала свою ефективність, повідомляє РІА «Новости».
Російська СПРН сьогодні вранці зафіксувала старт двох балістичних цілей в акваторії Середземного моря. Запуск був виявлений в 10.16 мск бойовим розрахунком окремого радіотехнічного вузла СПРН в Армавірі.
Пізніше стало відомо, що цей запуск був проведений в рамках спільних випробувань Ізраїлем і США системи ПРО.
За словами Антонова, збройні сили Росії уважно стежать за всім, що відбувається в Середземноморському регіоні.
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