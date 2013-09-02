Генсек НАТО підтвердив невтручання в сирійський конфлікт
16:44, 02 вересня 2013Світ
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Міжнародній спільноті, а не НАТО належить реагувати на застосування хімічної зброї в Сирії.
НАТО не втручатиметься в конфлікт з Сирією
Однак відповідальність за нього НАТО покладає на сирійську владу, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає РІА Новости.
"Я не бачу додаткової ролі НАТО", - повідомив він на першій після відпустки прес-конференції в Брюсселі. За його словами, ситуація в Сирії і навколо неї є темою консультацій між союзниками по НАТО.
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"Справа окремих союзників вирішувати, як вони будуть реагувати на застосування хімзброї", - сказав він, підкресливши, що у разі військової відповіді окремими членами НАТО може бути використана військова інфраструктура альянсу.
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