Генсек НАТО підтвердив невтручання в сирійський конфлікт

Однак відповідальність за нього НАТО покладає на сирійську владу, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає РІА Новости.

"Я не бачу додаткової ролі НАТО", - повідомив він на першій після відпустки прес-конференції в Брюсселі. За його словами, ситуація в Сирії і навколо неї є темою консультацій між союзниками по НАТО.

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"Справа окремих союзників вирішувати, як вони будуть реагувати на застосування хімзброї", - сказав він, підкресливши, що у разі військової відповіді окремими членами НАТО може бути використана військова інфраструктура альянсу.