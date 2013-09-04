Спікер Конгресу США і глава сенатського комітету схвалюють удар по Сирії

Бейнер в числі інших лідерів Конгресу зустрічався з Обамою у вівторок.

"Я збираюся підтримати заклик президента діяти", - сказав Бейнер журналістам після зустрічі .

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Лідер фракції меншості в конгресі США, демократ Ненсі Пелосі також підтримала пропозицію президента Барака Обами завдати військового удару по Сирії.

"Використання хімічної зброї в Сирії не може бути проігноровано ", - заявила журналістам Пелосі, за словами якої , США "повинні відповісти".

У свою чергу, голова комітету з закордонних справ сенату Роберт Менендес заявив, що США повинні застосувати силу проти сирійського режиму, щоб не допустити подальше застосування і розповсюдження хімічної зброї.

"Я виступав проти введення військ до Іраку. Я підтримав виведення військ з Афганістану. Але я підтримую рішення президента застосувати військову силу в Сирії", - сказав Менендес, відкриваючи слухання.

"Це рішення буде одним з найскладніших", - додав сенатор.

За його словами, США повинні послати сигнал всьому світові, що не дозволять безкарно застосовувати зброю масового ураження.

На слуханнях у комітеті присутні держсекретар США Джон Керрі, голова Пентагону Чак Хейгел і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Мартін Демпсі.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама в суботу направив законодавцям формальний запит на схвалення військової операції. Згідно з проектом резолюції, завданням Пентагону буде позбавити сирійський режим можливості використовувати зброю масового знищення.

Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН. Разом з тим , в документі підкреслюється, що врегулювання конфлікту в Сирії може бути тільки політичним.

Загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску, коаліція національної опозиції Сирії стверджу , що кількість жертв становить майже 1,3 тисячі осіб. Сирійські власті відкинули звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.

За матеріалами РІА Новости