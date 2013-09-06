Нігерійська армія ліквідувала 50 бойовиків "Боко Харам"

Як повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на військові джерела, силовики за підтримки авіації завдали удару по табору бойовиків у штаті Борно. Також військові заблокували дороги, якими бойовики могли скористатися для втечі з табору, пише РІА Новости.

На півночі Нігерії діє радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам". Його члени добиваються введення шаріату по всій країні. Угрупування причетне до більшості терактів, які регулярно здійснюються в країні.

У травні президент Нігерії Гудлак Джонатан оголосив про введення надзвичайного стану в трьох північно-східних штатах у зв'язку із загрозою нападів бойовиків "Боко Харам".