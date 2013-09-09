Британські поліцейські прийняли принца Ендрю за грабіжника

Про це 8 вересня повідомляє Associated Press з посиланням на британську поліцію.

Інцидент стався ввечері 4 вересня в саду палацу, куди принц вийшов на прогулянку. За даними газети Express, двоє поліцейських не просто зажадали від Ендрю пред'явити документи, але також наставили на нього пістолети. Втім, в поліції цей факт спростували, заявивши, що їх співробітники не використовували ніякої зброї.

Правоохоронні органи, пише газета, вже вибачилися перед принцом. Вони пояснили, що співробітники поліції нервували через нещодавній інцидент з грабіжником. Йдеться про чоловіка, якого затримано 2 вересня при спробі проникнути в палац.

Принц Ендрю прийняв вибачення, додавши, що розуміє всю складність роботи поліцейських. Про те, чи чекає двох співробітників правоохоронних органів будь-яка відповідальність, не уточнюється.

Ендрю, який також носить титул герцога Йоркського, є другим сином Єлизавети II. Він вважається п'ятим в порядку успадкування престолу Великобританії.