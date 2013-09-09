Вибори мера Москви: ЦВК опрацювала 99% протоколів

Такі дані наводить Мосміськвиборчком за підсумками підрахунку 99,17 відсотка протоколів. Кандидат від РПР-Парнас Олексій Навальний отримує підтримку 27,30 відсотка виборців.

Представник КПРФ Іван Мельников набирає 10,72 відсотка, а лідер «Яблука» Сергій Мітрохін - 3,52 відсотка голосів. Кандидат від ЛДПР Михайло Дегтярьов отримує підтримку 2,86 виборців, а Микола Левич («Справедлива Росія») набирає 2,80 відсотка, повідомляє Lenta.ru.

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За попередніми даними Мосмьсіквиборчкому, явка на виборах склала близько 32 відсотків.

Кандидат отримує перемогу за підсумками першого туру у разі, якщо за нього віддали свої голоси більше 50 відсотків тих, хто прийшов на дільниці.