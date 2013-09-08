Вибори мера Москви: за екзит-полом перемагає Собянін

Т.в.о. мера Москви Сергій Собянін виграє вибори мера Москви в першому турі - як свідчать дані exit-poll ВЦВГД.

Собянін набрав 53% голосів, на другому місці - опозиціонер Олексій Навальний з 32%, передає РІА Новости. "За результатами екзитполів ВЦВГД мером Москви в першому турі обраний С. Собянін (53% голосів). Його найближчий суперник, Олексій Навальний, набрав 32% голосів. Решта кандидатів продемонстрували більш скромні результати: Іван Мельников - 8%, Сергій Мітрохін - 3% , Микола Левич - 1%, Михайло Дегтярьов - 1%. Зіпсованих бюлетенів - 1%. Відмовилися від відповіді - 27% респондентів", - повідомляє ВЦВГД.

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