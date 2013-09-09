Легендарний iPod більше не випускатимуть

Про це пише ресурс Wired.

Подібні чутки були ще 2 роки тому, але, як з'ясувалося незабаром, вони були помилковими.

Ресурс пише, що iPod "колись був сяючою зіркою в царстві Apple".

Історія цієї моделі почалася в 2001 році, допоки продажі не сягнули максимуму в грудні 2008 року. Користувачам подобався цей гаджет за його простотий дизайн, велику ємність пам'яті. І у виборі між iPod touch і iPod classic віддавали перевагу останньому.

Оновлень плеєра не було вже протягом 4 років, і Apple називає однією з причин зняття з виробництва - моральне старіння пристрою. Ресурс відзначає, що підрозділ з випуску iPod генерує тільки 2% виручки Apple. Тому компанія не хоче витрачати свої ресурси на його підтримку.