Сирія погодилася передати хімзброю під міжнародний контроль

За словами голови уряду, Дамаск піде на цей крок заради того, щоб «зберегти життя сирійців». Раніше російську пропозицію вітав міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем, який перебував з візитом у Москві.

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Росія, у свою чергу, вже оголосила, що попросила Дамаск в стислі терміни розробити конкретний план передачі складів з хімзброєю під контроль міжнародного співтовариства, а також подальшого його знищення, за інформацією Reuters повідомляє Lenta.ru.

Тим часом Франція пообіцяла подати на розгляд РБ ООН проект резолюції, що встановлює умови роззброєння і вводить відповідальність за її порушення. Великобританія також оголосила, що якщо цей план запрацює, він повинен дуже жорстко контролюватися.

У Вашингтоні визнали, що російська пропозиція гідна розгляду, хоча і висловили певний скептицизм щодо можливості її реалізації. Увечері 10 вересня президент США Барак Обама має виступити із заявою щодо Сирії, в якій, як очікується, прояснить стратегію свого уряду.

Російська пропозиція позбавити Сирію хімічної зброї з'явилася після заяви держсекретаря США Джона Керрі, який сказав, що лише повне хімічне роззброєння Сирії може запобігти американський удар по цій країні.

Сирія володіє одним з найбільших арсеналів хімічної зброї на Близькому Сході. Влада США звинувачує сирійське керівництво в застосуванні отруйних речовин проти власного народу 21 серпня в передмістях Дамаска. Покаранням за це, на думку Вашингтона, повинні стати бомбардування урядових і військових об'єктів. Сирія категорично заперечує застосування хімзброї і заявляє про готовність дати відсіч будь-якому агресорові.