США назвали умову відмови від удару по Сирії
Державний секретар США Джон Керрі 9 вересня заявив, що Сирія може уникнути військової операції, якщо протягом тижня передасть контроль над усією хімічною зброєю до рук міжнародного співтовариства.
Про це повідомляє Лента.ру із посиланням на Reuters.
За словами Керрі, керівництво США повністю віддає собі звіт у тому, що рішення сирійського конфлікту знаходиться виключно в політичній площині. «Військового шляху тут просто немає, ми не маємо ілюзій на цей рахунок», - заявив держсекретар після переговорів зі своїм британським колегою Вільямом Хейгом. При цьому Керрі висловив припущення, що президент Сирії Башар Асад навряд чи погодиться виконати цю умову.
Хейг, у свою чергу, підтвердив, що Вашингтон може розраховувати на повну дипломатичну підтримку Лондона у цьому питанні, незважаючи на відмову британського парламенту взяти безпосередню участь у військовій операції проти Сирії.
Очікується, що на цьому тижні в Конгресі США відбудуться дебати і голосування з питання про доцільність нанесення ударів по сирійським об`єктам. Яким може бути результат голосування, поки що невідомо, оскільки у цієї ідеї є як прихильники, так і опоненти. Президент США Барак Обама, однак, не став обіцяти, що в разі негативного результату голосування ударів не буде нанесено.
Керівництво США виступило за проведення військової операції проти Сирії після загибелі в передмістях Дамаска більше 1400 осіб. На думку західних розвідок, це сталося внаслідок застосування сирійською урядовою армією хімічної зброї. Дамаск, однак, заперечує, що застосовував таку зброю, і заявляє про готовність дати відсіч потенційним агресорам.