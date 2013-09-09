США назвали умову відмови від удару по Сирії

Про це повідомляє Лента.ру із посиланням на Reuters.

За словами Керрі, керівництво США повністю віддає собі звіт у тому, що рішення сирійського конфлікту знаходиться виключно в політичній площині. «Військового шляху тут просто немає, ми не маємо ілюзій на цей рахунок», - заявив держсекретар після переговорів зі своїм британським колегою Вільямом Хейгом. При цьому Керрі висловив припущення, що президент Сирії Башар Асад навряд чи погодиться виконати цю умову.

Хейг, у свою чергу, підтвердив, що Вашингтон може розраховувати на повну дипломатичну підтримку Лондона у цьому питанні, незважаючи на відмову британського парламенту взяти безпосередню участь у військовій операції проти Сирії.

Очікується, що на цьому тижні в Конгресі США відбудуться дебати і голосування з питання про доцільність нанесення ударів по сирійським об`єктам. Яким може бути результат голосування, поки що невідомо, оскільки у цієї ідеї є як прихильники, так і опоненти. Президент США Барак Обама, однак, не став обіцяти, що в разі негативного результату голосування ударів не буде нанесено.

Керівництво США виступило за проведення військової операції проти Сирії після загибелі в передмістях Дамаска більше 1400 осіб. На думку західних розвідок, це сталося внаслідок застосування сирійською урядовою армією хімічної зброї. Дамаск, однак, заперечує, що застосовував таку зброю, і заявляє про готовність дати відсіч потенційним агресорам.