Асад підтвердив, що Сирія готова відмовитися від хімзброї

Глава держави при цьому підкреслив, що прийняв таке рішення не через тиск і погрози з боку США, а через позицію Росії з цього питання.

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Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», повідомляє Lenta.ru.

За його словами, Дамаск вже найближчим часом направить в ООН документи про приєднання до угоди про заборону хімічної зброї.

Москва виступила з ініціативою передати всю сирійську хімічну зброю під міжнародний контроль, а потім повністю її ліквідувати після заяви держсекретаря США Джона Керрі про те, що подібне рішення могло б зупинити американські бомбардування Сирії.

Дамаск погодився піти на ці умови, після чого в Конгресі США на невизначений термін було відкладено голосування про доцільність військової операції проти Сирії. Президент Барак Обама в телезверненні до народу заявив, що залишає можливість розглянути російську ініціативу, але від військових приготувань все одно не відмовляється.

США пригрозили Сирії військовим ударом після загибелі 1400 сирійців в результаті хімічної атаки в передмістях Дамаска. Відповідальність за цей напад США та інші країни Заходу поклали на керівництво Сирії, хоча воно категорично заперечує застосування хімзброї проти власного населення.