Лукашенко отримав Шнобелівську премію

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, нагороди присуджувалися в 10 категоріях.

Лауреатом Антинобелівської премії миру 2013 року став президент Білорусі Олександр Лукашенко. Як пояснили організатори, він був удостоєний нагороди за заборону публічних оплесків, накладену після серії антиурядових виступів у 2011 році, під час яких їхні учасники мовчки аплодували. Білоруський лідер розділив нагороду з міліцією країни, яка відзначилася арештом за порушення цієї заборони однорукої людини.

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Антинобелівську премію в категорії «Археологія» отримала група північноамериканських вчених, які досліджували дію травної системи людини на кістки проковтнутої нею землерийки. Лауреатами Антинобелівської премії з психології стали дослідники, які з'ясували, що п'яні люди вважають себе більш привабливими.

Премія в галузі інженерної безпеки була присуджена американцеві Густаву Піццо, який винайшов пристосування, що дозволяє знешкодити загарбника літака і відправити його на парашуті в руки поліції. Об'єднану нагороду в галузі біології та астрономії отримала міжнародна група вчених, яка з'ясувала, що заблукавши, жуки-гнойовики можуть відшукати дорогу додому, орієнтуючись на Чумацький Шлях.

Лауреатами премії також стали вчені з Великобританії, Нідерландів та Канади, які довели, що чим довше корова лежить на землі, тим більше ймовірність, що вона встане найближчим часом, а також які з'ясували, що якщо корова встала, передбачити, коли вона знову ляже, вкрай складно.

Антинобелівська премія, також відома як Шнобелівська, вручається з 1991 року. Її засновником є ​​редактор гумористичного журналу The Annals of Improbable Research («Аннали неймовірних досліджень») Марк Абрахамс. Шнобелівська премія традиційно вручається у вересні, приблизно за місяць до вручення Нобелівських премій.